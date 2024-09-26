İnternet gazeteciliğinde yapay zeka devrimi: Dünya devlerinin kullandığı 20 püf nokta

Kişiselleştirilmiş Haber Akışları
Al algoritmaları, kullanıcıların ilgi alanlarını analiz ederek onlara özel haber akışları sunabiliyor. Kullanıcıların önceki okumaları, arama geçmişleri ve sosyal medya etkileşimleri gibi verilerden yola çıkarak, kişiye özel içerikler öneriliyor. Bu sayede okuyucuların ilgisini çekecek haberler ön plana çıkarılıyor, haber siteleri daha fazla etkileşim elde edebiliyor. Kişiselleştirme, okuyucu sadakatini artırırken, reklam hedeflemesi için de faydalı veriler sunuyor. Al destekli kişiselleştirme, haber tüketim deneyimini iyileştiriyor ve kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor.