İnternet gazeteciliğinde yapay zeka devrimi: Dünya devlerinin kullandığı 20 püf nokta

Görüntü ve Video Analizi

Al, görsel medya içeriklerini analiz ederek haberlerde kullanılacak görüntü ve videoları otomatik olarak seçebilir. Görüntü tanıma teknolojisi sayesinde, haber içeriği ile ilgili doğru görseller belirlenir. Bu, hem haberlerin görsel açıdan zenginleşmesini sağlar hem de doğru ve ilgili görsellerin kullanılmasını garanti eder. Ayrıca, video içeriklerinin önemli bölümlerini tespit ederek özet videolar hazırlamak da mümkündür. Görsel içerik analizi, haberlerin daha etkili bir şekilde sunulmasını sağlar.