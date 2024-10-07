İnternet gazeteciliğinde yapay zeka devrimi sürüyor: EZ Newswire ve Reuters’tan stratejik anlaşma

EZ Newswire, kurumsal haberlerin görünürlüğünü artırmak amacıyla dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olan Reuters ile çok yıllık bir özel dağıtım anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, EZ Newswire'ın hem markalara hem de üst düzey yayıncılara değer sunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Anlaşma ile birlikte EZ Newswire müşterileri, iş haberlerini Reuters web sitesinde özel bir bölümde kolaylıkla oluşturup yayınlayabilecek. Bu yeni entegrasyon, EZ Newswire'ın müşterilerine kaliteli dağıtım imkanı sunarken, marka güvenliğini de sağlamayı amaçlıyor.

EZ Newswire, 2023 yılının Mayıs ayında beta lansmanını gerçekleştirdiğinden bu yana, iş haberlerinin oluşturulması ve dağıtılması konusunda kurumsal müşterilerden gelen talepte önemli bir artış gözlemliyor. Bu gelişme, şirketin haber sektöründe yenilikçi bir lider olma misyonunu sürdürmesine yardımcı oluyor. EZ Newswire, yüksek kaliteli dağıtım ve ölçülebilir etki sunarak, kurumsal haberlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Kurucu ortaklar Neel Shah ve Caitlin Kelly, Reuters ile olan iş birliğinin heyecan verici olduğunu ve gelecekte daha fazla yenilik yapmayı hedeflediklerini belirtti.

BETA TEST SONUÇLARI VE KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİ

EZ Newswire’ın Reuters ile yaptığı anlaşma, büyük işletmelerden kâr amacı gütmeyen kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap eden başarılı bir beta test sürecinin ardından duyuruldu. Bu süreçte, müşterilerin ürün genişletmeleri, ödül takdirleri, iş sonuçları gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği birçok duyuru başarıyla gerçekleştirildi. Beta testinin bir parçası olarak, Magrino Halkla İlişkiler CEO'su Susan Magrino, EZ Newswire’ın sunduğu çözümlerin marka güvenliğini garanti altına aldığını vurguladı.

EZ Newswire, son dönemde pazarlama ve iletişim karar vericilerine yönelik bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların %98'i haber ajanslarını kullanıyor, ancak %80'i yatırım getirileri konusunda olumsuz görüş belirtiyor. Dağıtım kalitesi ve fiyatlandırma konusundaki memnuniyetsizlik, sektörün daha modern ve etkili çözümler geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor. Amerika Dış Mekan Reklamcılık Birliği (OAAA) pazarlama müdürü Julie Thompson, EZ Newswire’ın geleneksel haber ajansı sektörünü modernize ederek şeffaflık, performans ve kullanım kolaylığı sunduğunu dile getirdi.

EZ NEWSWİRE’IN GELECEĞİ VE YATIRIMCI DESTEĞİ

EZ Newswire’ın Reuters ile yaptığı iş birliği, müşterilerin haberlerini hedef kitlelerine hızlı bir şekilde ulaştırmalarını sağlamak için güçlü yeni entegrasyonlar ve platform özellikleri sunarak ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Şirket, bu yılın başında The MBA Fund’ın düzenlediği pitch yarışmasında kazanan olarak seçilmiş ve ek yatırım almıştır. Bu yatırımlar arasında Contour Ventures ve HearstLab gibi önemli firmalar yer alıyor.

EZ Newswire, yapay zeka destekli platformu ile kuruluşların haberlerini performansa dönüştürerek doğru kitleye ulaşmalarını sağlıyor. Şirket, başlangıçlardan S&P 500'e kadar birçok etkili kuruluşun daha akıllı iletişim kurması için güvenilir bir çözüm sunuyor. EZ Newswire’ın bu adımları, hem marka güvenliğini sağlamaya hem de iş dünyasında iletişim süreçlerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.