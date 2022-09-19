Sabit internetin hızı düşükse ne yapılmalı

İnternet sitelerine erişim için en az 1 Mbps bant genişliğinde internet sağlayıcısına erişim sağlamak gerekmektedir. Bu materyal sağlandıktan sonra internet hızı yavaşlarsa yapılması gereken 5 adım bulunmaktadır.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; yapılması gereken adımlar şöyle listelenmiştir:

1- ROUTER VE MODEMİ YENİDEN BAŞLATIN

Teknolojik cihazların değişmez çözüm yollarından biri kapatıp açmak olabilir. Aynı durum internet dağıtıcısı olarak kullandığınız modem veya router’da da geçerlidir. Aşağıdakileri yaparak yönlendiricinizi yeniden başlatabilirsiniz:

Adım 1: Modem veya router’ı kapatın.

Adım 2: Güç kablosunu çıkarın.

Adım 3: 10 – 20 saniye bekleyin.

Adım 4: Güç kablosunu takın.

Adım 5: Tekrar açın ve internetin yeniden bağlanmasını bekleyin.

Modemi kapatıp açmak; önbelleğe alınmış verileri ve gerekli olmayan arka plan işlemlerini temizler. Ayrıca ISS ile bağlantınızı canlandırmanın da en basit yoludur.

2- MODEMİN VEYA ROUTER’IN YERİNİ DEĞİŞTİRİN

Modem ve router sinyallerinin; duvar ve kapı gibi fiziksel engeller tarafından engellenebileceğini veya yavaşlatılabileceğini duymuş olmalısınız. Bundan dolayı modemi farklı bir konuma taşımak, daha iyi sinyal kalitesi ve daha yüksek hız sağlayabilir.

3- MODEME BAĞLI CİHAZLARI KONTROL EDİN

Daha iyi internet bağlantısı için gerekli olmayan tüm cihazları ağınızdan çıkarmayı deneyin. İnternet bant genişliğini kullanma potansiyeline sahip eski telefonlar veya unutulmuş tablet bilgisayarları göz ardı etmemelisiniz.

Bunun için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Birincisi, eğer modeminiz için geliştirilmiş bir uygulama varsa ağınıza bağlı tüm cihazları görüntüleyebilir ve ağdan atabilirsiniz. İkincisi ise internet ağınızın Wi-Fi şifresini değiştirmek olacaktır.

4- Wİ-Fİ YERİNE ETHERNET KABLOSU KULLANMAYI DENEYİN

Günümüz teknoloji dünyasında kablosuz yaşamaya alışmış olsak da, kablolu bağlantının her zaman daha iyi olduğunu bilmelisiniz. ISS’in sağladığı en yüksek internet hızına ulaşmak istiyorsanız, ethernet kablosu kullanmak doğru olacaktır.

5- İNTERNET PLANINI VEYA ISS’İ DEĞİŞTİRİN

Tüm yöntemler arasında belki de en işe yarayacak olanı internet planını sorgulamak olabilir. Yaşadığınız yerin altyapısı her firma için aynı sonucu vermeyebilir. Bundan dolayı eğer internet firmasından memnunsanız, önce planınızı değiştirmeyi düşünün. Ancak farklı firmaların yeni müşteriler için sunduğu avantajları göz ardı etmemek gerekiyor.

Ayrıca ISS’ten hız sorunlarınız hakkında bilgi almayı da deneyebilirsiniz. Sorun gidermenize yardımcı olmanın yanı sıra, ihtiyaçlarınız için daha iyi bir plan önerebilirler.