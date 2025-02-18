İnternet hocasından efsane isimlere skandal sözler! Kemal Sunal ve Adile Naşit’in aileleri dava açıyor

Adile Naşit’in mezarından çığlıklar duyulduğunu söyleyen sözde hoca Ebubekir Sıddık Kaya Kemal Sunal için ise "mason" ifadesini kullandı.

Türk sinemasının değerli isimleri hakkında hakaretler savuran sözde hoca Ebubekir Sıddık Kaya hakkında Adile Naşit ve Kemal Sunal'ın aileleri hukuki süreç başlatıyor.

Sosyal medyada hoca olduğunu öne sürerek videolar yayınlayan Ebubekir Sıddık Kaya, Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal ve Adile Naşit hakkında ağır sözleri nedeni ile tepki ile karşılandı.

"ADİLE NAŞİT'İN MESARINDAN ÇILIKLAR GELİYOR"

Adile Naşit’in mezarından çığlıklar duyulduğunu söyleyen Ebubekir Sıddık Kaya, Kemal Sunal'a ise "mason" dedi.

Ebubekir Sıddık Kaya, sosyal medyada hızla yayınlanan videosunda şu ifadeleri kullandı: "Mezarı bir açıyorlar, nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar. Bir müftü her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. En son gidip bakıyor ki çığlık Adile Naşit’in mezarından geliyor. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler. Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal’ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit’i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Durak Medya'dan Mustafa Barış Durak’ın aktardığı bilgilere göre Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, babasının aziz hatırasına büyük saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti.