İnternet sitelerinin de ‘öldüğü’ ortaya çıktı

İnternette yapılan her paylaşımın sonsuza dek kaldığı yönündeki algı yapılan bir araştırma ile ortadan kalkabilir. Buna göre 10 yıl önce kurulan internet sitelerinin yüzde 38’i ‘öldü’ yani erişilemiyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin yayınladığı araştırma sonucuna göre, 2013 ile 2023 arasındaki tüm internet sayfalarının yüzde 25’i artık kullanılabilir durumda değil. Öte yandan 2023 yılında kurulan internet sitelerinin yüzde 8’i erişilebilir durumda değil. Ortaya çıkan veriler 10 yıl önce kurulan internet siteleri için ‘dijital çürümenin’ daha hızlı geliştiğini ortaya koydu.

‘Dijital çürüme’ olarak adlandırılan durum, sosyal medya paylaşımları ve Wikipedia sayfaları için de geçerli durumda.

Araştırmaya göre, Twitter’da yapılan paylaşımların 5’te biri paylaşımdan birkaç ay sonra etkisiz hale geliyor. En çok etkisiz hale gelen paylaşımlar Türkçe ve Arapça dillerinde yapılıyor.

‘Dijital çürüme’ nedeniyle haber sitelerinin yüzde 23’ü, Wikipedia sayfalarının yüzde 54’ünde ‘kırık linkler’ bulunuyor.

Linklerin bozulması ve dijital çürüme internetin bazı kısımlarını kullanılamaz hâle getiriyor. Hiç bir habere tıklayıp, içerisine gömülü tweetlerin çoğunun boş olduğunu ve haberdeki linklerin aktif olmadığını gördünüz mü? Bu sinir bozucu bir deneyim ve haberin bağlamı ile ilgili şeyleri anlamamızı imkânsız hâle getirebiliyor.