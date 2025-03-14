İnternet tetikledi! Hastalık hastası olmanın riskleri

İnsanların en ufak bir semptom için internete başvurması ve burada edindiği bilgiler doğrultusunda ciddi sağlık kaygılarına kapılması, modern dünyanın yaygın psikolojik sorunlarından biri haline geldi.

Peki, siberkondri nasıl bir tehlike oluşturuyor ve bu durumla başa çıkmak için neler yapılabilir? İşte tüm detaylar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SİBERKONDRİNİN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ETKİLERİ

Yale Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Dr. Marc Potenza, siberkondrinin insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini şu şekilde açıkladı:

"İnternet üzerindeki sağlık bilgileri genellikle doğruluk açısından sorgulanabilir niteliktedir ve bireylerin kendilerini yanlış teşhis etmelerine neden olabilir. Bu durum, anksiyeteyi artırarak bireylerin gerçek sağlık sorunlarını fark etmelerini zorlaştırır."

King's College London'dan Klinik Psikolog Dr. Claire Gillian ise bu sorunun, bireylerin tıbbi yardım aramaktan kaçınmalarına ya da gereksiz yere sağlık hizmetlerine başvurmalarına neden olduğunu belirtti:

"Siberkondri, insanlar üzerinde sürekli bir hastalık korkusu yaratarak günlük yaşamlarını olumsuz etkiler. Bu durum yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutlarda da sorunlar yaratır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SİBERKONDRİNİN YAYGINLIĞI VE ETKİLERİ

Journal of Medical Internet Research'te yayımlanan bir araştırma, insanların %35'inin internet üzerinden sağlık bilgisi aradığını ve bunların önemli bir kısmının sağlık anksiyetesi geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Frontiers in Psychology 'de yayımlanan bir çalışma, sürekli olarak internet üzerinden semptom araştırmasının, bireylerde kronik stres ve yanlış hastalık inançları oluşturduğunu vurguluyor.

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, internet üzerinden alınan sağlık bilgilerinin yanlış yorumlanması durumunda, bireylerin gereksiz tıbbi testlere ve müdahalelere yöneldiğini gösteriyor.

SİBERKONDRİDEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

1. Güvenilir Kaynaklar Kullanın: Sağlık bilgisi ararken yalnızca tıbbi otoriteler veya akademik yayınlar gibi güvenilir kaynaklara başvurun.

2. Doktora Danışın: Semptomlar hakkında endişeleriniz varsa, internet yerine bir doktora danışmayı tercih edin.

3. Bilgiye Sınırlı Erişim: İnternette uzun süre semptom aramak yerine, bilgiyi daha sınırlı bir şekilde tüketmeye çalışın.

4. Psikolojik Destek Alın: Sağlıkla ilgili endişeleriniz sürekli hale geldiyse, bir psikologdan destek alın.

5. Eğitim ve Farkındalık: Siberkondri konusunda farkındalığı artıracak eğitim programlarına katılın veya bu konuda hazırlanan içeriklere erişin.

BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN KAÇININ, SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Siberkondri, dijital çağın bilgiye kolay erişim avantajının olumsuz bir yan etkisi olarak ortaya çıkmış durumda.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu durumun bireylerde stres, anksiyete ve gereksiz sağlık harcamalarına neden olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Sağlıklı bir yaşam için internetten bilgi edinme konusunda seçici olmak ve profesyonel tıbbi yardım almak, bu sorunun üstesinden gelmede kritik bir rol oynuyor.