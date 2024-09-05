‘İnternetçi Abi’ Taylan Yıldız Stockholm'de şaşkına döndü! Gözlemlerini paylaştı sosyal medya ikiye bölündü

İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı yaparken Mayıs 2023’teki seçimlerin ardından partisinden istifa eden Taylan Yıldız, ailesiyle gittiği Stockholm tatilinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada “İnternetçi Abi" lakabıyla da tanınan Taylan Yıldız, bir hafta boyunca yaptığı gözlemleri takipçilerine aktardı.

Paylaşımına “Stockholm Günlükleri” notunu düşen Yıldız, “Eksik, yanlış olabilir; Stockholm’de yaşayan varsa, aşağıya yorumları bekliyorum! Bebekler Sessiz, Arabalar Sessiz, Şehir... Sessiz! İnsan var ama ses yok! Tam bir huzur patlaması. Şehir sanki meditasyonda. Bebek bile ağlarken "Şşşt! Huzuru bozma" der gibi” diyerek huzurla bir tatil yaptığının altını çizdi.

Başlık başlık açıklama yapan Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Saç Tıraşı Gelmiş İnsan Nerede, Belli Değil

Vallahi 1 hafta boyunca ense tıraşı gelmiş birini görmedim. Herkes berberden yeni çıkmış gibi. Sordum, meğer burada insanlar sürekli berbere gidiyormuş. Bir de kıyafetler… Herkes sanki kır düğününe davetli. İnanılmaz şık, ama kimse parfüm kokmuyor. Sadece temizlik kokusu.

Sığınmacı? Sosyal Medyada Vardır, Gerçekte Yok

Sosyal medyada "sığınmacı sorunu" diye bir şey var gibi ama Stockholm merkezinde tek birine bile rastlamadım. Çinli, Arap veya Avrupalı turist de yok denecek kadar azdı.

Toplu Taşıma Herkesin, Taksi de Var Ama Gerek Yok!

Toplu taşıma sadece öğrenci ve işçi işi değil, herkes kullanıyor ve gayet rahat. Biz bile bebeğimizle toplu taşımayı tercih ettik. Taksi ve Uber’e gerek kalmadı. Evet, bebeğimizle toplu taşıma kullandık, şaka değil!

Sigara İçmek Tarihe Karışmış

Koca haftada sigara içen en fazla 2-3 kişi gördüm. İstatistikler de doğruluyor: Nüfusun sadece %5’i sigara içiyormuş. Zengin muhitlerde ise bu oran neredeyse sıfır.

Bebek Yapmak İsveç’te Yarı Zamanlı Bir İş Gibi

480 gün çocuk izni, maaşınızın %80’ini devlet ödüyor. Çocuk 8 yaşına gelene kadar part-time çalışabiliyorsunuz, işveren de sizi kovamıyor. Kreş neredeyse bedava: Haftada 15 saat ücretsiz, geri kalanı için maksimum maaşınızın %3’ünü ödüyorsunuz. Çocuk yetiştirmek kolay da insanlar başkalarının çocuklarına pek sıcak değil. Hatta bir tık NPC modundalar. (Gamer’lar bilir )

Alım Gücü Uçmuş

Kıyafetler pahalı ama sorun yok, herkes alabiliyor! 1500 dolarlık bebek arabası mı? Stockholm'de bu normal, sanki bedava dağıtılıyor gibi. Her yemek 15 dolar civarı, etli ya da etsiz fark etmez. Kafelerin fiyatları da neredeyse sabit. Lükse herkes erişebiliyor.

Sarımsak Olayı: Tek Diş, Ceviz Kadar Son olarak, hayatımda ilk kez ceviz büyüklüğünde tek diş sarımsak gördüm. İnanılmaz keyifliydi! Soyması kolay, rendelemesi kolay… Türkiye’de de keşke olsa, bayıldım! Stockholm böyle işte! Sessiz, huzurlu, şık ve çocuk dostu."

YORUM YAĞDI

Yıldız'ın paylaşımına çok sayıda yorum yapılırken, kullanıcılar yorumlarda ikiye bölündü.

Birçok kullanıcı Stockholm konusunda Taylan Yılıdız'a hak verirken birçok kullanıcı da Türkiye'nin de birçok konuda aynı olduğunu savundu.