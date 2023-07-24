İnternete A'dan Z'ye zam! Sakın "internetim çekmiyor" deyip kimseyi çağırmayın

Türk Telekom, referans veri akış erişim(VAE) tarifelerinde fiyat güncellemesi yaptı ve fiyat listesini güncelledi.

İnternet paketlerine yüzde 70 zam geldi.

Türk Telekom, geçtiğimiz yıl, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere VAE'ye yüzde 67 zam yapmıştı. Zam, daha sonra Haziran ayında yürürlüğe girecek şekilde ertelenmişti.

Türk Telekom’un yeni tarifeleri, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girdi. Hem VAE hem de port ücretlerine geçen seneki tarifenin üzerine yüzde 70 zam yapıldığı görüldü.

Türk Telekom tarifelerinin en çok şikayet alan fiyat artışı ise arıza durumunda müşteriye yansıtılacak ücret oldu.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Türk Telekom bireysel abone arıza ücreti 14 TL’den 270,21 TL’ye (Arıza Türk Telekom kaynaklı değilse servis sağlayıcıdan istenen ücret),

Aktivasyon ücreti 21,80 TL’den 250,90 TL’ye,

Devre hazırlama ücreti 5,64 TL’den 30,83 TL’ye,

Yerinde kurulum ücreti 43,52 TL’den, 301,54 TL’ye (Türk Telekom belirliyor ve onaydan geçmiyor),

Sabit geniş bant internet birim fiyatı da son bir yıl içerisinde 3,96 TL’den 8,14 TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca port ücretlerinde de yaklaşık yüzde 70 artış yapıldı.

35 mbps internet port ücreti 41,73 TL’den 70,94 TL’ye, 100 mbps internet port ücreti 49,52 TL’den 84,18 TL’ye yükseltildi.