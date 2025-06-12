İnternete dev zam! Zamlı tarifeler açıklandı

Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sabit internet paketlerine, hat işlemleri ücretlerine ve statik IP hizmetlerine yönelik yeni zamlı tarifesini duyurdu. Zam oranları, yüzde 10 ile yüzde 27 arasında değişiyor.

İNTERNET PAKETLERİNE ORTALAMA YÜZDE 20 ZAM GELİYOR

Yeni tarife, ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsıyor. Limitsiz internet paketlerinin fiyatları ortalama olarak yüzde 20 oranında artarken, düşük hızlı paketlerde bu oran yüzde 27’ye kadar çıkıyor. Öte yandan, en yüksek hız olan 1000 Mbps tarifesinde artış oranı yüzde 10 seviyesinde kaldı.

TAAHHÜTLÜ MÜŞTERİLER ETKİLENMEYECEK, YENİLEMEDE ZAMLI FİYAT GEÇERLİ OLACAK

Taahhütlü ve taahhütsüz paket fiyatlarında artış yaşanacak olsa da mevcut taahhüt süresi devam eden kullanıcıların ödemelerinde bir değişiklik yapılmayacak. Ancak taahhüt süresini yenilemek isteyen aboneler, yeni fiyatlar üzerinden işlem yapacak. Ayrıca, taahhüt süresi sona ermeden abonelikten çıkmak isteyen kullanıcılara zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli yansıtılacak.

YENİ FİYAT TARİFESİ ŞÖYLE:

İNTERNET PAKETLERİ

İnternet Türü Hız Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps’ye kadar 755 TL 950 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps’ye kadar 760 TL 970 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps’ye kadar 785 TL 990 TL VDSL, Fiber 35 Mbps’ye kadar 795 TL 1.010 TL VDSL, Fiber 50 Mbps’ye kadar 805 TL 1.020 TL VDSL, Fiber 75 Mbps’ye kadar 825 TL 1.070 TL VDSL, Fiber 100 Mbps’ye kadar 885 TL 1.120 TL Fiber 200 Mbps’ye kadar 1.030 TL 1.300 TL Fiber 500 Mbps’ye kadar 1.375 TL 1.600 TL Fiber 1000 Mbps’ye kadar 1.720 TL 1.900 TL

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