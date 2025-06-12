İnternete dev zam! Zamlı tarifeler açıklandı

Kaynak: Ekonomim
İnternete dev zam! Zamlı tarifeler açıklandı

Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcısı ve alt yapı sahibi Türk Telekom 1 Temmuz itibari ile zamlı tarifeye geçecek. Buna bağlı olarak Türk Telekom ağı üzerinden internet hizmeti veren firmalarında internet ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sabit internet paketlerine, hat işlemleri ücretlerine ve statik IP hizmetlerine yönelik yeni zamlı tarifesini duyurdu. Zam oranları, yüzde 10 ile yüzde 27 arasında değişiyor.

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İNTERNET PAKETLERİNE ORTALAMA YÜZDE 20 ZAM GELİYOR

Yeni tarife, ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsıyor. Limitsiz internet paketlerinin fiyatları ortalama olarak yüzde 20 oranında artarken, düşük hızlı paketlerde bu oran yüzde 27’ye kadar çıkıyor. Öte yandan, en yüksek hız olan 1000 Mbps tarifesinde artış oranı yüzde 10 seviyesinde kaldı.

TAAHHÜTLÜ MÜŞTERİLER ETKİLENMEYECEK, YENİLEMEDE ZAMLI FİYAT GEÇERLİ OLACAK

Taahhütlü ve taahhütsüz paket fiyatlarında artış yaşanacak olsa da mevcut taahhüt süresi devam eden kullanıcıların ödemelerinde bir değişiklik yapılmayacak. Ancak taahhüt süresini yenilemek isteyen aboneler, yeni fiyatlar üzerinden işlem yapacak. Ayrıca, taahhüt süresi sona ermeden abonelikten çıkmak isteyen kullanıcılara zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli yansıtılacak.

YENİ FİYAT TARİFESİ ŞÖYLE:

İNTERNET PAKETLERİ

İnternet TürüHızEski FiyatYeni Fiyat
ADSL, VDSL, Fiber12 Mbps’ye kadar755 TL950 TL
ADSL, VDSL, Fiber16 Mbps’ye kadar760 TL970 TL
ADSL, VDSL, Fiber24 Mbps’ye kadar785 TL990 TL
VDSL, Fiber35 Mbps’ye kadar795 TL1.010 TL
VDSL, Fiber50 Mbps’ye kadar805 TL1.020 TL
VDSL, Fiber75 Mbps’ye kadar825 TL1.070 TL
VDSL, Fiber100 Mbps’ye kadar885 TL1.120 TL
Fiber200 Mbps’ye kadar1.030 TL1.300 TL
Fiber500 Mbps’ye kadar1.375 TL1.600 TL
Fiber1000 Mbps’ye kadar1.720 TL1.900 TL

DİĞER HİZMETLER

HizmetEski FiyatYeni Fiyat
Hat Dondurma125 TL150 TL
Hat Kapama Ücreti (Dunning)250 TL300 TL
Devir Ücreti290 TL385 TL
Nakil Ücreti600 TL750 TL
Yalın Erişim Ücreti60 TL75 TL
ADSL-NDSL Geçiş Ücreti66 TL80 TL
NDSL Devre Hazırlama Ücreti27 TL33 TL
Aylık Tekli Statik IP149 TL175 TL
Yıllık Tekli Statik IP1.490 TL1.750 TL

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