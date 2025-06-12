İnternete dev zam! Zamlı tarifeler açıklandı

Türk Telekom, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sabit internet paketlerine, hat işlemleri ücretlerine ve statik IP hizmetlerine yönelik yeni zamlı tarifesini duyurdu. Zam oranları, yüzde 10 ile yüzde 27 arasında değişiyor.
İNTERNET PAKETLERİNE ORTALAMA YÜZDE 20 ZAM GELİYOR
Yeni tarife, ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarını kapsıyor. Limitsiz internet paketlerinin fiyatları ortalama olarak yüzde 20 oranında artarken, düşük hızlı paketlerde bu oran yüzde 27’ye kadar çıkıyor. Öte yandan, en yüksek hız olan 1000 Mbps tarifesinde artış oranı yüzde 10 seviyesinde kaldı.
TAAHHÜTLÜ MÜŞTERİLER ETKİLENMEYECEK, YENİLEMEDE ZAMLI FİYAT GEÇERLİ OLACAK
Taahhütlü ve taahhütsüz paket fiyatlarında artış yaşanacak olsa da mevcut taahhüt süresi devam eden kullanıcıların ödemelerinde bir değişiklik yapılmayacak. Ancak taahhüt süresini yenilemek isteyen aboneler, yeni fiyatlar üzerinden işlem yapacak. Ayrıca, taahhüt süresi sona ermeden abonelikten çıkmak isteyen kullanıcılara zamlı fiyatlar üzerinden cayma bedeli yansıtılacak.
YENİ FİYAT TARİFESİ ŞÖYLE:
İNTERNET PAKETLERİ
|İnternet Türü
|Hız
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps’ye kadar
|755 TL
|950 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps’ye kadar
|760 TL
|970 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps’ye kadar
|785 TL
|990 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps’ye kadar
|795 TL
|1.010 TL
|VDSL, Fiber
|50 Mbps’ye kadar
|805 TL
|1.020 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps’ye kadar
|825 TL
|1.070 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps’ye kadar
|885 TL
|1.120 TL
|Fiber
|200 Mbps’ye kadar
|1.030 TL
|1.300 TL
|Fiber
|500 Mbps’ye kadar
|1.375 TL
|1.600 TL
|Fiber
|1000 Mbps’ye kadar
|1.720 TL
|1.900 TL
DİĞER HİZMETLER
|Hizmet
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|125 TL
|150 TL
|Hat Kapama Ücreti (Dunning)
|250 TL
|300 TL
|Devir Ücreti
|290 TL
|385 TL
|Nakil Ücreti
|600 TL
|750 TL
|Yalın Erişim Ücreti
|60 TL
|75 TL
|ADSL-NDSL Geçiş Ücreti
|66 TL
|80 TL
|NDSL Devre Hazırlama Ücreti
|27 TL
|33 TL
|Aylık Tekli Statik IP
|149 TL
|175 TL
|Yıllık Tekli Statik IP
|1.490 TL
|1.750 TL