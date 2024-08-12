İnternete rekor zam geldi! İşte milyonlarca kullanıcının ödeyeceği fatura

Şirketin web sitesinde yayınlanan güncel listeye göre, 16 Mbps hızındaki en uygun paket için taahhütlü aylık ücret 579 TL olarak belirlendi.

FATURA 1.089 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Altyapısı uygun olan kullanıcılar daha yüksek hızları tercih etmek istediklerinde, bu hızlar için ödeyecekleri bedel de artıyor. Örneğin, 1000 Mbps hızındaki paketin aylık ücreti 1.089 TL’ye kadar çıkıyor.

Aynı hız ve özelliklerdeki paketlerin rakip firmalarda 500 TL civarında olması, Türk Telekom kullanıcılarının sosyal medyada fahiş fiyatlara olan tepkilerini artırdı.