İnternete zam mı geldi? İnternet fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Türk Telekom'un Temmuz ayı itibariyle internet tarifelerine zam yapacağını duyurmasının ardından internet paketi fiyatlarının ne kadar kaç TL olacağı merak ediliyor. Peki, internete zam mı geldi? İnternet fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

İnternete zam mı geldi? İnternet fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Türk Telekom 1 Temmuz itibarıyla tarifelerine zam yapacağını açıkladı. İnternet paketlerine ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Peki, internete zam mı geldi? İnternet fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

İNTERNETE ZAM MI GELDİ?

Türk Telekom 1 Temmuz 2023 itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapılacağını duyurdu. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

KURUMSAL TARİFELER NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

aa1cx5s6.jpg

BİREYSEL TARİFELER NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

aa1cwve9.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Wagner ele geçirdiği Rostov'da büyük patlama. Ruslar panik içinde kaçtı Dünya
Wagner ele geçirdiği Rostov'da büyük patlama. Ruslar panik içinde kaçtı
Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor. Görüşmelere başladı Spor
Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor. Görüşmelere başladı
Akşener yeniden genel başkan seçildi Güncel
Akşener yeniden genel başkan seçildi
Gazi Koşusu saat kaçta başlayacak? 97. Gazi Koşusu nerede koşulacak? Keşfet
Gazi Koşusu saat kaçta başlayacak? 97. Gazi Koşusu nerede koşulacak?
Acun Ilıcalı'da kemerleri sıkmaya başladı. Ekonomi onu da etkilemiş. Uçak masrafı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı'da kemerleri sıkmaya başladı. Ekonomi onu da etkilemiş. Uçak masrafı dudak uçuklattı
Moskova’dan ilk görüntü geldi. Wagner’in ilerliyor Dünya
Moskova’dan ilk görüntü geldi. Wagner’in ilerliyor
Adana'da deprem Güncel
Adana'da deprem