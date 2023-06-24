İnternete zam mı geldi? İnternet fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Türk Telekom 1 Temmuz itibarıyla tarifelerine zam yapacağını açıkladı. İnternet paketlerine ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Peki, internete zam mı geldi? İnternet fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

İNTERNETE ZAM MI GELDİ?

Türk Telekom 1 Temmuz 2023 itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapılacağını duyurdu. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

KURUMSAL TARİFELER NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

BİREYSEL TARİFELER NE KADAR KAÇ TL OLACAK?