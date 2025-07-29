İnternetsiz mesajlaşma uygulaması Bitchat artık App Store’da

Twitter’ın kurucu ortağı ve Block şirketinin CEO’su Jack Dorsey, bu ay başında geliştirdiği yeni nesil mesajlaşma uygulaması Bitchat’i App Store üzerinden kullanıcıların hizmetine sundu. Uygulama, Bluetooth teknolojisini kullanarak yakın mesafedeki cihazlar arasında şifreli iletişim kurulmasına imkân tanıyor. Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymaması nedeniyle, özellikle baskı dönemlerinde ya da internet erişiminin engellendiği bölgelerde alternatif bir iletişim yöntemi sunuyor.

Bitchat, Dorsey’nin finansal destek sağladığı açık kaynak geliştirme kolektifi “and Other Stuff” bünyesinde geliştirildi. Uygulama açıklamasında belirtildiğine göre, e-posta ya da telefon numarası paylaşmadan çevredeki diğer kullanıcılarla anında iletişim kurmayı sağlıyor. Bu özellik, özellikle büyük etkinliklerde ya da kalabalık toplantılarda dikkat çekici bir çözüm sunuyor.

PANİK MODU İLE VERİ GÜVENLİĞİ ARTIYOR

Gizliliğe önem veren yapısıyla öne çıkan Bitchat’te tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Kullanıcılara acil durumlar için sunulan “Panik Modu” sayesinde, ekran üç kez dokunulduğunda tüm sohbet geçmişi ve uygulamaya dair veriler kalıcı olarak silinebiliyor. Bu özellik, güvenlik hassasiyeti yüksek kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Dorsey, Bitchat’i geliştirirken “Bluetooth mesh ağları, iletim modelleri, mesaj şifreleme sistemleri ve veri saklama-yönlendirme yöntemleri” üzerine bir deney gerçekleştirdiğini ifade etti. Bitchat’in amacı yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olmak değil; aynı zamanda merkezi olmayan, kullanıcı gizliliğine öncelik veren iletişim sistemlerine dair bir teknolojik zemin inşa etmek.

Bluetooth ağı üzerinden mesajlaşma fikri aslında yeni değil. Bu tarz uygulamalar ilk kez 2010’lu yılların başında görülmeye başlanmıştı. Ancak Bitchat, Jack Dorsey gibi bir ismin arkasında olması ve modern şifreleme altyapılarıyla güçlendirilmiş olması nedeniyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti.