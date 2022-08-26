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İnternette eşya satanları dolandıran şebeke yakalandı

İstanbul'da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen kişilerle  alıcı gibi buluşma ayarlayıp paraları vermeden dolandırıp eşyalarını çaldıkları ileri sürülen biri kadın 12 kişi gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 12:47
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İnternette eşya satanları dolandıran şebeke yakalandı: 12 Gözaltı

İnternette eşya satanları dolandıran şebeke yakalandı
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İstanbul'da polise başvuran çok sayıda kişi sanal ortamda elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek polise başvurdu. Polis tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin ürünlerini satmak isteyenlerle müşteri gibi irtibata geçtikleri belirlendi. Daha sonra ürünü kendilerini getirmelerini isteyen şüphelilerin, "Şu an çok işim var. Sen ürünü çiçekçiye bırak parayı ilerdeki kuyumcudan sana verecekler" gibi bahanelerle mağdurları kandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin şüphe çekmemek için ürünleri bıraktırdıkları iş yerleri için "Babamım bu ürünü aldığından haberi yok. O yüzden hiç bir söylemeden ürünü bırakırsın" diye yalan söyledikleri belirlendi. Ürünü bırakan mağdurların parayı alamayınca geriye döndüklerinde bıraktıkları eşyalarında kısa süre içinde alındığını gördüklerinde polise başvurdukları belirlendi.

3 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Takip sırasında şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin mağdurlar tarafından bırakılan ürünleri alan çete üyeleri tarafından alındığı güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

ÇOK SAYIDA ÇALINTI EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan soruşturmada şüphelilerin çaldıkları ürünleri bir mağaza açarak sattıkları öğrenildi. Yapılan soruşturmada bu mağazada ve evlerde  yapılan aramada 17 adet cep telefonu, 4 adet tablet, 1 adet  saat, 30 adet fotoğraf makinesi, 1 adet  oyun bilgisayarı, 6 bin 300 lira  ele geçirildi.  Ele geçen çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Benzer yöntemle dolandırıldığı iddia edilen kişilerin sayısının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelileri yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 12  şüpheli gözaltına alındı.

109 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin benzer yöntemlerde ikinci el ürün satan 109  kişiyi dolandırdıkları yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tesit edildi. Şüphelilerle ilgili şikayetlerin devam ettiği, mağdur sayısının artabileceği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (AA)

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