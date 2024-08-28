İnternetten aldığı iç çamaşırını giyince hamile kaldığını sandı

Çin'de meydana gelen ve dünya genelinde yankı uyandıran bir dava, büyük dikkat çekti.

Çinli bir şirketten iç çamaşırı siparişi veren bir kadın, kızının bu ürünleri giydiği için hamile kaldığını iddia etti ve şirkete şikayette bulundu.

FİZYOLOJİK OLARAK İMKANSIZ

Şirket yetkilileri, iddianın fizyolojik olarak imkansız olduğunu savunsa da, bazı uzmanlar kargo süreçlerinde iç çamaşırına sperm bulaşabileceğini öne sürdü.

Şirket, iddiaların gerçek dışı olduğunu göstermek amacıyla yazışmaları kamuoyuna açıkladı, ancak olayın daha karmaşık bir hal aldığı ortaya çıktı.

NORMAL YOLLA HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan testler sonucunda, kızın cinsel ilişki yoluyla hamile kaldığı belirlendi. Şirket, itibarını zedelediği gerekçesiyle kadına dava açarken, satışlarında büyük düşüş yaşadı. Türkiye'de ise sosyal medyada benzer sorunlar yaşayan kullanıcılar, iç çamaşırlarının kargo süreçlerinde hasar gördüğünden şikayetçi oldu.