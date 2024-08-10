İnternetten alış veriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Bakanlıktan ücret iadesi kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknoloji çağının getirdiği yeniliklerin ticaretin yapılış şekillerini ve alışveriş alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirdiği belirtildi.

Açıklamada, e-ticaretin çok sayıda ürünü zaman ve mekan sınırı olmaksızın hızlı, kolay ve düşük maliyetle tüketicilere sunabilmesi, satıcılar açısından ise iş yeri kira maliyetinin olmaması, stok ve finansman maliyetlerinin daha düşük olması gibi avantajlarla geleneksel ticarete göre daha fazla tercih edildiği ifade edildi.

"TÜKETİCİLERİMİZİN MAĞDURİYETİNİ ENGELLEMEK ADINA DÜZENLEME"

E-ticaret hacmindeki artışın, satıcı veya sağlayıcılarla mal veya hizmetlerin kontrol ve muayene edilememesinin yol açtığı belirsizliklerin tüketicileri koruyucu düzenlemelerin önemini artırdığına dikkat çekildi. Bakanlık, “E-ticaretin artan hacmi ve önemi, artan e-ithalat ile beraber kalitesiz ve güvensiz ürünlerden kaynaklı belirsizliklerin olması nedeniyle tüketicilerimizin mağduriyetini engellemek adına düzenlemelerimizi titizlikle devam ettirmekteyiz,” açıklamasında bulundu.



"1 OCAK 2025’TE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Bakanlık, küresel gelişmeler ve Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeleri yakından takip ederek iç hukuka entegre ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde satıcılar ile tüketiciler arasında adil bir dengenin sağlanması ve tüketicilerin evrensel standartlarda korunması hedefiyle düzenlemeler yapıldığını vurguladı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi öngörülen değişikliklerin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği açıklandı.

Değişiklikle birlikte, cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlama ve iade masraflarının tüketici tarafından karşılanabileceğine dair hükümlerin ertelendiği ve vatandaşların herhangi bir gerekçe göstermeden cayma haklarını kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Bakanlık, düzenlemeyle sektördeki uyum sürecinin daha sağlıklı ve etkin işlemesini, yurt dışı menşeli e-ithalattaki ücretsiz kargo, iade ve fırsat indirimleri gibi cazip tekliflerle genellikle kalitesiz ve güvensiz ürünlere olan talebin artmasından kaynaklı tüketici mağduriyetlerini engellemeyi hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, yerli pazar yerleri ve satıcılar açısından iç piyasanın dengesiz ve kontrol dışı bir e-ticaret pazarına dönüşme ihtimaline karşı iç piyasayı koruma amacı güdüldüğü belirtildi. Tüketicileri ve iç piyasada üretim ve istihdama katkı sağlayan üreticileri korumak için çalışmalara hız kesmeden devam edileceği vurgulandı.