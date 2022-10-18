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İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti

E-ticaret platformlarında kurallar değişiyor. Kanunda önemli değişiklikler içeren taslak sektörün görüşüne sunuldu. Buna göre Rekabet Kanunu’na yeni maddeler eklenerek tekelleşmenin büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 08:53
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İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti
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Ticaret Bakanlığı, 1994 yılından bu yana yürürlükte olan 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler içeren taslağı sektörün görüşüne sundu.

Kanun değişikliği teklifinde en dikkat çekici madde yurt dışı merkezli olan ya da Türkiye’de yerleşik olmasa bile hizmet veren uluslararası firmaların Rekabet Kanunu kapsamına alınması oldu.

YURT DIŞINDA KURULU TEŞEBBÜSLER DE KAPSAMA GİRECEK

Görüşe açılan taslak ile Türkiye’de hizmet sağlayan firmaları Rekabet Kanunu kapsamına alan kanunun ikinci maddesine “Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik olan veya ikamet eden son kullanıcılara veya yerleşik olan ticari kullanıcılara temel platform hizmeti sunan önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler bakımından yasaklanan davranışlar ile bu teşebbüslere getirilen yükümlülükler de bu kanun kapsamına girer” ifadesi ekleniyor.

Böylece uluslararası firmalar Türkiye’de yerleşik olmasa dahi, yerleşik vatandaşlara hizmet verdiği için Rekabet Kanunu kurallarına tabi olacak.

VERİLERİ REKABETTE KULLANAMAYACAK

Öte yandan, kanun kapsamında yıllık gelirleri kullanıcı sayılarına bakılarak, “Önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler” tespit edilecek. Bu kritere dahil olan firma ve işletmeler daha sıkı kurallarla denetlenecekler.

“Önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler”, kamuya açık olmayan verileri, ticari kullanıcılarla rekabet ederken kullanamayacak, ticari kullanıcılara ve son kullanıcılara sundukları mal veya hizmetleri, kendilerince sunulan başka mal veya hizmetlere bağlı hale getiremeyecek. Bu şekilde tekel olan firmaların kullanıcı verilerini rekabet ederken kullanmalarının da önüne geçilecek. (Yeni Şafak)

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