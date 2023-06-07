Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz

Alışveriş yaparken kullandığınız banka kartı ve kredi kartı arasında çok büyük bir fark var…
Sayfa Editörü: Bengü Zorlu
Eğer banka kartı (hesap kartı) kullanırsanız; satıcı dolandırıcı çıkarsa, iflas etmişse ya da ürünü göndermezse hiçbir şey yapamazsınız.
Dava ile uğraştığınızla kalır, paranın üstüne bir bardak su içersiniz. Bu tür davalardan genelde iyi bir sonuç çıkmıyor çünkü.
Eğer ödemeyi kredi kartı ile yaparsanız; satıcı isterse dolandırıcı, çakal, hırsız olsun, isterse de iflas etsin; senin ürününü göndermezse ya da farklı bir ürün gönderirse rahat olun.
Ödemeyi kredi kartı ile yaptığınız için kendinizi en başta güvene almış oldunuz.
Mahkemeye gitmenize gerek yok, bankanıza gidip yaşadığınız olayı anlatıyor, sadece bir evrak dolduruyorsunuz ve sonra paranızın iade edilmesini talep ediyorsunuz.
Eğer banka paranızı iade etmek istemezse, zararınızdan bankanın sorumlu olacağını, bankaya karşı da dava açacağınızı yazıp bankaya tekrar başvuruyorsunuz.
Banka paranızı iade etmek zorunda olduğunu bildiği için direkt iadenizi yapacaktır.
İşte bunun için özellikle pahalı alışverişlerinizi kredi kartı ile yapın. Kendinizi ve sevdiklerinizi güvene alın.