Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz

Alışveriş yaparken kullandığınız banka kartı ve kredi kartı arasında çok büyük bir fark var…

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 1

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Eğer banka kartı (hesap kartı) kullanırsanız; satıcı dolandırıcı çıkarsa, iflas etmişse ya da ürünü göndermezse hiçbir şey yapamazsınız.

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 2

Dava ile uğraştığınızla kalır, paranın üstüne bir bardak su içersiniz. Bu tür davalardan genelde iyi bir sonuç çıkmıyor çünkü.

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 3

Eğer ödemeyi kredi kartı ile yaparsanız; satıcı isterse dolandırıcı, çakal, hırsız olsun, isterse de iflas etsin; senin ürününü göndermezse ya da farklı bir ürün gönderirse rahat olun.

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 4

Ödemeyi kredi kartı ile yaptığınız için kendinizi en başta güvene almış oldunuz.

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 5

Mahkemeye gitmenize gerek yok, bankanıza gidip yaşadığınız olayı anlatıyor, sadece bir evrak dolduruyorsunuz ve sonra paranızın iade edilmesini talep ediyorsunuz.

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 6

Eğer banka paranızı iade etmek istemezse, zararınızdan bankanın sorumlu olacağını, bankaya karşı da dava açacağınızı yazıp bankaya tekrar başvuruyorsunuz.

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 7

Banka paranızı iade etmek zorunda olduğunu bildiği için direkt iadenizi yapacaktır.

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 8

İşte bunun için özellikle pahalı alışverişlerinizi kredi kartı ile yapın. Kendinizi ve sevdiklerinizi güvene alın.

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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 9
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Kartla alışveriş yapanlara kritik uyarı. Eğer bunu yaparsanız dolandırılabilirsiniz 10
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