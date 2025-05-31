İnternetten alışveriş yaptı, hayatının şokunu yaşadı: Başına geleni böyle anladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İnternetten alışveriş yaptı, hayatının şokunu yaşadı: Başına geleni böyle anladı

Erzincan'da bir vatandaş internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktı.

Mikrofonun şüpheli ağırlığını fark eden alıcı, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı. Erzincan’da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı. Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti.

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