İnternetten araştırarak ilaç kullanmanın ölümcül zararları! İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Günümüzde internet, sağlık bilgilerine ulaşmanın en yaygın yollarından biri haline geldi. Ancak, uzmanlar internet üzerinden elde edilen bilgilerin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini ve yanlış ilaç kullanımlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Bu durum, bireylerin hayatını tehdit edebileceği bildirildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Dr. Ahmet Yılmaz (İç Hastalıkları Uzmanı):

“İnternet, sağlık bilgilerine erişimi kolaylaştırsa da, bireylerin kendi kendine tedavi yöntemlerine yönelmeleri son derece risklidir. Yanlış ilaç kullanımı, hastalıkların seyrini kötüleştirebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.”

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz (Farmakolog):

“İlaçların etkileri kişiden kişiye değişebilir. Doğru dozaj ve tedavi yöntemi için mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmak gerekmektedir. İnternetten edinilen bilgiler, genellikle bireylerin özel durumlarını dikkate almaz ve bu nedenle tehlikeli sonuçlar doğurabilir.”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytan Gulmammadova, bilinçsiz ilaç kullanımının tehlikelerine dikkat çekerek, "Bilinçsiz ilaç kullanımı, genellikle hastaların internetten yaptıkları araştırmalara veya çevrelerinden duyduklarına dayanarak, hekimine danışmadan ilaç kullanmalarıyla ortaya çıkar. Bu durum, hafif yan etkilerden hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonlara kadar çeşitli riskler doğurabilir" dedi.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşü destekliyor. 2023 yılında yapılan bir çalışmada, internetten araştırarak ilaç kullanan bireylerin, doktor kontrolünde ilaç kullananlara göre daha yüksek oranda yan etki yaşadığı tespit edildi. Bu araştırma, bilinçsiz ilaç kullanımının böbrek yetmezliği, karaciğer hasarı ve akut pankreatit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Bilinçsiz ilaç kullanımı, özellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler, vitaminler ve zayıflama ilaçları gibi yaygın olarak kullanılan ilaçlarda büyük riskler taşır.

Dr. Gulmammadova, "Antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanımı, antibiyotik direncine yol açarak tedavi edilemeyen enfeksiyonlara neden olabilir" diye ekledi.

İnternetten araştırarak ilaç kullanmak, ciddi ve ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlar, ilaç kullanımında mutlaka bir doktora danışılması gerektiğini vurguladı.

Sağlığınızı riske atmamak için, ilaç kullanımı konusunda profesyonel tıbbi yardım almanız hayati önem taşıdığının altı çizildi.