İnternetten botoks dolgu ürünü almayın

İnternetteki alışveriş sitelerinde botoks, dolgu, yüksek konsantrasyonda kimyasal peeling gibi estetik uygulama ürünlerinin her geçen gün daha fazla satışa sunulması bilim insanlarını harekete geçirdi. Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor. İşte o uyarılardan biri…

İnternetten botoks dolgu ürünü almayın

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnternetteki alışveriş sitelerinde botoks, dolgu, yüksek konsantrasyonda kimyasal peeling gibi estetik uygulama ürünlerinin her geçen gün daha fazla satışa sunulması uzmanları endişelendiriyor.

Alışveriş sitelerinde fiyatları 1000-2 bin lira arasında değişen bu ürünleri alarak evde kendi başına uygulamaya çalışan kişiler, enfeksiyonlardan gözde körlüğe kadar uzanan birçok sağlık tehlikesiyle karşılaşıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu da olan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, konuyla ilgili AA muhabirine, evde bu tarz yanlış uygulamalar nedeniyle hastaneye ve uzmanlara başvuran kişilerin özellikle son dönemde artmaya başladığını vurguladı.

Bu nedenle insanları bilgilendirmeye, uyarmaya çalıştıklarını anlatan Kartal, Türk Dermatoloji Derneği olarak internette sağlığı tehdit eden bu tip ürünlerin satışının önüne geçilmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

"Çok ciddi kalıcı hasarlar oluşabilir"

Prof. Dr. Kartal, "Bu tarz uygulamalarda çok ciddi kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Özellikle dolgu ürünlerini bazı alışveriş sitelerinin sattığını gözlemliyoruz. Dolgu uygulamalarının damara kaçması durumunda körlük dahi yapabileceğinin bilinmesi çok önemli. Bunu sadece konunun uzmanı hekimler yapabilir." diye konuştu.

İnternetten kolayca satılmaları doğru mu

İnsanların bu tip ürünlere kolayca ulaşamaması gerektiğini vurgulayan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Botoks, dolgu gibi bazı özel tıbbi malzemelerin internetten çok kolay şekilde satılması doğru değil. İnsanlar bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor ve ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar. Bu ürünleri internet üzerinden satanları da sorumlu olmaya davet ediyorum. Firmalar, insanlarda oluşabilecek komplikasyonlarda hukuki olarak sorumlu olabileceklerini de unutmamalılar."

"Sıkıntı yaşayıp bize başvuran hastalar var"

Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, "Sağlık kolay bozulan ve düzeltmesi son derece zor bir şey. Bu tip uygulamaları ancak konunun uzmanları yapabilir. Evde, videodan izleyerek insanların kendi kendine dolgu gibi uygulamaları yapması çok tehlikeli." uyarısında bulundu.

İnternette aldığı ürünleri evde kendi başına uygulayanların yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin örnekleri paylaşan Kartal, şunları kaydetti:

"İnternette aldığı ürünleri evde kendi başına uyguladığı için sıkıntı yaşayıp bize gelen hastalar var. Örneğin, kimyasal peeling yapıp yüzünde yanıklar oluşan, dudağına kendi başına dolgu enjekte ettiği için enfeksiyon geçiren, internetten aldığı serumları yüzüne enjekte ettiği için uzun süre kırmızı nohut büyüklüğünde kabarıklarını tedavi etmeye çalıştığımız hastalarımız bulunuyor."

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