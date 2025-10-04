İnternetten ev satan ev sahibine 100 bin TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satışa çıkarılan bir konut ilanında yapılan tutarsız fiyat artışları nedeniyle ilan sahibine 100 bin lira para cezası kesti.

Şikayet üzerine başlatılan incelemede, fiyat değişimlerinin ekonomik verilerle örtüşmediği tespit edilirken, ilan yayından kaldırıldı.

Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ev ilanının detaylı şekilde incelendiğini ve fiyatların “genel ekonomik verilerle uyumlu olmadığının” ortaya çıktığını söyledi.

İnceleme raporuna göre evin fiyatı, 1 Eylül 2025’te 6 milyon 750 bin lira iken, 2 Ekim’de 8 milyon liraya çıkarıldı. Sadece bir ay içinde yapılan bu sert artışların piyasa dengesini bozacak nitelikte olduğu ifade edildi. Aynı ilana ait kayıtlarda fiyatın birkaç hafta içinde sürekli değiştirilmesi de dikkat çekti.

İlanın 21 Eylül’de 8 milyon 500 bine çıkarıldığı, 24 Eylül’de 7 milyon 150 bine, 30 Eylül’de 7 milyon 100 bine düştüğü, 2 Ekim’de ise tekrar 8 milyon liraya yükseltildiği görüldü.

Sürecin sosyal medyadaki bir paylaşım üzerine başladığı ortaya çıktı. B.K. isimli vatandaş, “Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?” sözleriyle fiyat değişimlerini gündeme taşıdı.

Bakanlık daha önce de emlak sektöründe manipülatif fiyat artışlarına karşı uyarılarda bulunmuştu. 30 Mayıs 2025’te yapılan açıklamada, “Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesisine yönelik çalışmalar sürüyor, manipülatif fiyat artışlarına izin verilmeyecek” denilmişti.