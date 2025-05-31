İnternetten mikrofon aldı paketi açınca şoke oldu

Kaynak: İHA
İnternetten mikrofon aldı paketi açınca şoke oldu

Erzincan’da bir vatandaş internetten mikrofon siparişi geldi. Gelen paketi açan vatandaş içinden çıkanı görünce şoke oldu.

Erzincan'da bir vatandaş internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktı.

Mikrofonun şüpheli ağırlığını fark eden alıcı, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı. Erzincan’da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı.

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Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti.

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