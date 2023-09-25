İnternetten tanıştı on milyonluk evinden oldu

Sakarya'da yaşayan 48 yaşındaki Hikmet Baylan internetten tanıştığı bir kadınla dini nikah kıydı. Dolandırıcı kadın evin tapusunu üzerine geçirdikten sonra ortalıktan kayboldu.

İnternetten tanıştı on milyonluk evinden oldu

Hendek ilçesinde yaşayan ve 2 daha önce kez evlenip ayrılan Hikmet Baylan (48), üçüncü kez evlenmek istedi. Bir çöpçatan sitesine üye olan Baylan, burada tanıştığı ve İstanbul'da yaşayan Züleyha A. ile geçen 18 Mayıs'ta dini nikahla evlendi. İddiaya göre Züleyha A., bir süre sonra "Ben ölürsen çocukların beni evden atar" diyerek, evinin yarısını kendi üzerine geçirmesini istedi. Baylan da kabul etti.

EVİ ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Sabah'ın haberine göre, çift geçen ay tapu dairesine gittiğinde, altında dükkan, üstün de 240 metrekarelik ev bulunan binanın tamamını üzerine geçiren Züleyha A., Baylan'ı terk ederek İstanbul'a döndü. Dolandırıldığını anlayan Baylan, şaşkına uğradı. Yaşadıklarını anlatan Hikmet Baylan, "Evin yarısını devretmek için, bir emlakçı aracılığıyla internet üzerinden randevu aldı. Tapu dairesinde de devreye emlakçı girdi. İşlemler bitince, bana emlakçının yanlış başvurusu nedeniyle binanın tamamının Züleyha A.'nın üzerine geçtiğini söylediler. İtiraz ettim ama sonuç alamadım.

Züleyha A. beni evden atıp İstanbul'a döndü. Bir de uzaklaştırma kararı aldırdı. Şimdi evimin yakınından bile geçemiyorum. Evimi kiraya vermiş. Binanın değeri yaklaşık 10 milyon lira. Bana her gün 'Seni bırakmam, buradan anca ölüm çıkar' diyordu. Ona inandım, güvendim, sevgimi verdim. Resmi nikah kıymak istedim her defasında reddetti. Meğer beni dolandırıyormuş. Şikayetçi oldum. Herkese sesleniyorum, internet aşklarına inanmayın. İyi araştırın. Ailesini tanıyın" dedi.

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