Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı Kırıkkale'de yakalandı

Kaynak: DHA
Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı Kırıkkale'de yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H.'nın Kırıkkale'de olduğu tespit edildi.

Şüpheli B.A.H., düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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