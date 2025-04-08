Interpol yaralı yüz Türk Nazmi'nin peşinde. Dosya 41 yıl sonra tozlu raftan indi. Seneler sonra adalet arayışı

41 yıl önce Maria Köhler’i öldürdüğü şüphesiyle aranan Nazmi Gezginci için Interpol kırmızı bülten çıkardı. Dosya raftan indi, soruşturma modern yöntemlerle yeniden başladı.

Almanya’nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında işlenen bir cinayet, 41 yıl aradan sonra yeniden gündemde. 19 yaşındaki hemşire adayı Maria Köhler’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma, yeni deliller ışığında tekrar açıldı.

30 Temmuz 1984’te Aschaffenburg Şehir Hastanesi’nde eğitim alan Köhler, işe gelmeyince yetkililer harekete geçti. İki gün sonra genç kadının hastane lojmanındaki odasında cansız bedeni bulundu.

Otopsi, Köhler’in boğularak öldürüldüğünü ortaya koydu. Şüpheler, o dönemde 25 yaşında olan eski erkek arkadaşı Nazmi Gezginci üzerinde yoğunlaştı. Ancak şu an 66 yaşında olan Gezginci, cinayetten bir gün sonra Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye kaçtı.

O yıllarda çıkarılan uluslararası tutuklama emrine rağmen Gezginci bulunamadı. Yıllarca soğuk dosya olarak rafta kalan olay, Aschaffenburg Kriminal Polisi’nin kararlılığıyla yeniden canlandı. Savcılık ve polis, modern adli tekniklerle delilleri incelemeye aldı.

Tanık ifadeleri de dosyaya yeni bir soluk getirdi. Yetkililer, artık 66 yaşında olan şüphelinin Almanya’ya geri dönmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Interpol, Gezginci için kırmızı bülten yayımladı. Şüphelinin sağ gözü altında 1.5 santimetrelik yara izi dikkat çeken bir detay olarak kayda geçti.

Aschaffenburg Başsavcısı Jürgen Bundschuh, cinayet suçlarında zaman aşımı olmadığını vurguladı. Dosyanın tekrar açılması, Köhler’in ailesinde adalet umudunu yeşertti. Almanya’nın ünlü suç programı Aktenzeichen XY, 5 Mart 2025’te cinayeti ekranlara taşıyarak kamuoyundan yardım istedi.

Interpol’ün sitesinde Gezginci’nin eski bir fotoğrafı ve fiziksel özellikleri paylaşıldı. Polis, halktan gelen ihbarların soruşturmayı hızlandırabileceğini belirtti.

Gezginci’nin Türkiye’de ya da başka bir ülkede gizleniyor olabileceği de araştırılıyor. 41 yıl önceki bu gizemli cinayet, şimdi hem teknoloji hem de uluslararası iş birliğiyle çözülmeyi bekliyor.