Interpol’ün aradığı çete liderine örgütü çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 11 kişilik “Golani” çetesi çökertildi. Çete liderinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu öğrenilen K.Ö’nun yaptığı ortaya öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Golani" adlı suç örgütü üyelerinin, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını tespit etti. Sorgulamada; "Golani" adı verilen suç örgütünün elebaşılığını İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu öğrenilen K.Ö'nun yaptığı ortaya çıktı.

250 BİN TL KARŞILIĞINDA SİLAHLI SALDIRI

Özcan'ın, bir iş yerinin ortaklarına karşı silahlı saldırıda bulunması için suç ortağı A.K. üzerinden 250 bin TL karşılığında S.D. ve A.A.A.'ya talimat verdiği belirlendi. Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. gözaltına alınırken, kaçan A.K. aranıyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Interpol’ün aradığı çete liderine örgütü çökertildi

Interpol’ün aradığı çete liderine örgütü çökertildi

Interpol’ün aradığı çete liderine örgütü çökertildi

Interpol’ün aradığı çete liderine örgütü çökertildi

Son Haberler
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber