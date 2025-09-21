Intervision şarkı yarışmasının kazananı Vietnam oldu

Ukrayna'ya saldırılar başlattığı sebebiyle 3 yıl önce Eurovision şarkı yarışmasından men edilen Rusya, İntervision adıyla alternatif müzik yarışması gerçekleştirdi. Rusya'nın merkezi Moskova'da, "Eurovision" şarkı yarışmasına alternatif olarak düzenlenen "Intervision" uluslararası müzik yarışmasının kazananı belli oldu.

Rusya’yı ülkenin en ünlü pop yıldızlarından Shaman temsil ederken yarışmada Belarus, Brezilya, Venezuela, Vietnam, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Katar, Kenya, Çin, Kolombiya, Küba, Madagaskar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, Özbekistan, Etiyopya ve Güney Afrika’dan da sanatçılar yer aldı. Son dönemlerde yapısı eleştirilen Eurovision şarkı yarışmasının tersine İntervision’da ülkelerini temsil eden sanatçılar geleneksel kıyafetlerini çoğunlukla tercih ederken birçok şarkıcı da kendi dillerinde eserler söyledi. Binlerce kişinin heyecanla izlediği, sanatçılar performanslarıyla yoğun beğeni topladığı yarışma yaklaşık 4 saat devam etti.

Moskova’daki Live Arena’da binlerce kişinin iştirakiyle gerçekleştirilen İntervision şarkı yarışmasında Eurovision’a benzer puanlama sistemi kullanıldı. Katılımcı ülke jürilerinin performanslara verdikleri oylarla kazanan belirlenirken yarışmada üçüncü sırada 369 puanla Katar yer aldı. Performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Vietnamlı şarkıcı Duc Phuc 422 puan alarak yarışmanın birincisi oldu. Vietnamlı temsilciler, yarışmayı kazanarak 30 milyon rublelik (yaklaşık 360 bin dolar) ödülün sahibi oldu.

Bu yıl ilk defa düzenlenen İntervision şarkı yarışmasının gelecek yıl Suudi Arabistan’da yapılacağı açıklandı.