Nevşehir’in 350 Evler Mahallesi’nde Mayıs ayında yaşanan trajedi, cinayet şüphesiyle mahkemeye taşınıyor. 35 yaşındaki İ.Ö., 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nün soruşturmasında, İ.Ö.’nün eşi M.Ö. ile olay öncesi tartıştığı ortaya çıktı. İddialara göre, M.Ö.’nün eşini darp edip bıçakladığı, İ.Ö.’nün ise can havliyle balkona kaçtığı belirtildi. İlk ifadesinde eşinin intihar ettiğini savunan M.Ö., cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, “eşe karşı kasten öldürme” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aralık’ta başlayacak davada, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu netleşecek.