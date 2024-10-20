İntihar denildi, cinayet çıktı

Kaynak: İHA / ANKA
İntihar denildi, cinayet çıktı

Muğla Fethiye'de intihar ettiği iddia edilen bir kişinin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili öldürülen kişinin arkadaşı tutuklandı.

Aktarılan bilgilere göre dün gece, Foça Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, M.A. isimli kişi, arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın evinde tabancayla intihar ettiğine dair ihbar yaptı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mutlu Yılmaz’ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay şüpheli bularak derinlemesine bir inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda, Mutlu Yılmaz’ın ölümünün cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Mehmet Şimşek gider mi?
Mehmet Şimşek gider mi?
Can alan hastanelere ruhsat var. Can veren hastaneye ruhsat yok
Can alan hastanelere ruhsat var. Can veren hastaneye ruhsat yok
‘Yalan’da son durum ne?
‘Yalan’da son durum ne?
Devletin can damarı maliye yönetimidir
Devletin can damarı maliye yönetimidir
Muhalefet kalmak!
Muhalefet kalmak!