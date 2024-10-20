İntihar denildi, cinayet çıktı

Aktarılan bilgilere göre dün gece, Foça Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, M.A. isimli kişi, arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın evinde tabancayla intihar ettiğine dair ihbar yaptı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mutlu Yılmaz’ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay şüpheli bularak derinlemesine bir inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda, Mutlu Yılmaz’ın ölümünün cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.