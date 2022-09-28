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İntihar diye araştırılan olay kardeş cinayeti çıktı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde M.K. isimli şahsın ruhsatsız silah ile intihar olayını araştıran jandarma ekipleri, olayın intihar olmadığını ve MK'nin kardeşi tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 20:54
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İntihar diye araştırılan olay kardeş cinayeti çıktı

İntihar diye araştırılan olay kardeş cinayeti çıktı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kavakarası Mahallesinde 21 Eylül 2022 günü saat 00.15 sıralarında M. K. isimli şahsın silahla intihar ettiği bilgisi alınmasının ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay ile ilgili Köyceğiz İlçe Jandarma ekipleri ve JASAT timlerinin çalışmaları neticesinde ruhsatsız silah ile intihar ettiği ileri sürülen M.K.'nın intihar etmediği, kardeşi T. K. tarafından aile içi uyuşmazlık neticesinde intihar süsü verilerek ruhsatsız tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli K.K yakalanmasının ardından gözaltına alındı. Kardeş katili T.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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