İntihar eden savcı adayının ölümüne ilişkin soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, intihar notu paylaştıktan sonra otel odasında ölü bulunan cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Mithat Can Yalman sosyal medya üzerinden paylaştığı intihar notunda mobbinge uğradığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adliyesi’nde stajyer olarak görev yapan ve otel odasında ölü bulunan Mithat Can Yalman ölümüne ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajında "Adana Adliyesinde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

4 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Adana'da cumhuriyet savcısı adayı olan Mithat Can Yalman sosyal medyadan Koordinatör Hakim M.Ç tarafından mobbinge uğradığı belirterek intihar notu bırakmıştı. Mithat Can Yalman, bu konu ilgili şikayette bulunduğunu ancak harekete geçilmediğini söylemişti. Yalman, yaptığı bu paylaşımdan 4 saat sonra kaldığı otel odasından vurulmuş olarak ölü bulunmuştu.

İKİNCİ İNTİHAR

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığına İlişkin Sınav’a giren Mert Akdoğan, aldığı puanla derece yaparak 115’inci olmuştu.

Sınavda başarılı olmasına rağmen mülakatta elenen Mert Akdoğan girdiği bunalım sonucunda intihar ederek yaşamına son vermişti.