İntihar eden Türkiye'nin ilk kadın spikeri Esen Gök Sahra’da: Son rolü gözyaşlarına boğacak!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Zerzevan Kalesi'nde çekilen ilk film olma özelliği taşıyan Sahra, vizyona girdi. Mistik bir konuyla izleyici karşısına çıkan filmde geçtiğimiz aylarda intihar eden Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün rolü de dikkat çekti.

Filmin vizyona girişiyle birlikte, yapımcı ve oyuncular kaleyi yeniden ziyaret ederek, trajik bir kayıpla anılan Esen Gök'e ithaf etti. Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Gök'ün, intiharı sonrası yasa boğduğu ailesi ve sevenleri için son projesi olan filmde falcı ve büyücü rolüyle yer alması, duygusal bir boyut kattı.

'ZERZEVAN'IN MİSTİK HAVASI BİZİ BU HİKAYENİN OLUŞUMUNDA ÇOK ETKİLEDİ'

Yapımcı ve başrol oyuncusu Yekta Ener Güven, 'Sahra'yı 2023'te Mardin ve Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde hayata geçirdiklerini belirtti.

Güven, "Sahra, Zerzevan'da çekilen ilk sinema filmi. Zerzevan'ı seçmemizin nedeni, kültürel değeri çok yüksek, mistik bir havası var. Bu, bizi hikaye oluşumunda da çok etkiledi. Zerzevan'ın dökülmüş taşlarını gözyaşlarına benzetiyorum. Burada sessiz bir çığlık var. Bu sessiz çığlık bize birçok hikayeyi anımsatıyor.

Konumuzun ana hikayesi de burada geçiyor. Oradan da Mardin'e geçtik. Mardin'inde taşlarının çok masalımsı bir havası var. Bunların etkisine kapılarak hikayemizi oluşturduk. Hikayemizin ana konusu aşk ve ona karşı olan ritüeller. Mitolojik unsurlarla film, katmansal bir derinliğe sahip. Filmde hem yapımcı, hem oyuncu hem de senaristtim. Birçok işi üstlensem de sinema, bir ekip işi. Arkadaşımız Esen'i (Gök) kaybettik. Esen, Türkiye'nin ilk yarış atı spikeri. Onunla çok sahnelerim var. Filmi ona yad ediyoruz" dedi.

Oyuncu ve yapımcı Vural, hikayenin 7 yıl öncesine dayandığını paylaşarak, "Hikaye 7 yıl önce başladı. Araştırmalarım beni Zerzevan'a çekti. 7 yıl boyunca Zerzevan'ı araştırdım. Arkadaşımın hayat hikayesinden etkilenerek bu hikayeyi yazdım. Bu hikayeyi oluştururken umarım izleyicilere de bunu yansıtmış olurum. Sahra filmi 3 Ekim'de tüm salonlarda olacak. Ayın 4'ünde Diyarbakır'da film galamız olacak" diye konuştu.

Korku unsurlarıyla zenginleşen yapım, Zerzevan'ın büyüleyici taşları arasında aşk ritüellerini ve mitolojik katmanları işliyor.

