İntihar eden yenidoğan çetesi üyesi için 'Odasına urgan bırakıldı' demişti! Avukata soruşturma açıldı

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmak suçundan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan doktor İlker Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği olayla ilgili paylaşımlarda bulunan avukat Aydın Mantar hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar’ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

HÜCRE ODASINA URGAN BIRAKILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Avukat Aydın Mantar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gönen'in hücresine urgan bırakıldığını iddia ederek "2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi’nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar." ifadelerine yer vermişti.

Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var.



2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi’nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar.… — Aydın Mantar (@aydinmantar) February 2, 2025