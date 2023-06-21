İntihar etmek için minareye çıkan adamı cemaat tekme tokat döverek hayata döndürdü

Mısır’da minareye çıkarak intihar girişiminde bulunan bir genç, dövülerek aşağı indirildi.

İntihar etmek için minareye çıkan adamı cemaat tekme tokat döverek hayata döndürdü

(İHA) Mısır’da intihar girişimi dayak ile engellendi.

Ülkenin güneyindeki el-Feyyum kentine bağlı Senhur köyünde 27 yaşındaki Muhammed İbrahim, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı.

İbrahim’i vazgeçirmek için vinç yardımıyla minareye ulaşan itfaiye ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında minareye çıkan 2 kişi, İbrahim’i döverek intihar girişimini engelledi.

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İbrahim, daha sonra minareden aşağı indirilirken, çevredekiler ise engellenen intihar girişimini alkışlayarak kutladı.

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