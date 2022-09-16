15 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu: İntihar mı cinayet mi?

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi.



İHA'nın edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde inşaata çalışmak için giden işçiler, yerde kanlar içinde yatan genci görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin yapılan araştırmalarda Hasan Arda Koç (15) olduğu ortaya çıktı.







"3. KAT" DETAYI ÇALIŞMALARI GENİŞLETTİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri inşaatta ve cansız bedende incelemelerini gerçekleştirdi. Gerekli çalışmalar sonrası Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Gencin inşaatın 3. katından düştüğü tahmin edilerek, çalışmalar genişletildi.







BİR GÜN ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Koç’un yapılan sorgulamasından ailesi tarafından bir gün önce kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Gencin üzerinde bulunan eşyalar incelenmek üzere götürülürken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

