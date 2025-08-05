“İntihar mı, değil mi?” Marilyn Monroe’nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor mu? Adli tabip 64 yıl sonra konuştu

DailyMail’de yer alan habere göre, Noguchi’nin anlattıkları, Monroe’nun ölümüyle ilgili komplo teorilerini yeniden alevlendirdi.

OTOPSİ DETAYLARI VE ŞAŞIRTICI BULGULAR

O dönemde Los Angeles County’de adli tabip yardımcısı olarak görev yapan 98 yaşındaki Thomas Noguchi, LA Coroner adlı kitapta gazeteci Anne Soon Choi’ye konuştu. Noguchi, Monroe’nun ölüm sabahında okuduğu raporu şu sözlerle hatırlıyor:

“Beyaz kadın, mavi gözlü, yaklaşık 52 kg. Yatağın yanında çok sayıda ilaç şişesi vardı. Nembutal (uyku ilacı) içeren bir şişe tamamen boştu, başka bir şişede ise kloral hidrat kalıntıları bulunuyordu.” Otopsi sırasında Monroe’nun karnı ve ince bağırsakları detaylı bir şekilde incelendi. Ancak ölüm nedeninin yüksek doz ilaç kullanımı olarak belirlenmesine rağmen, midesinde ve bağırsaklarında hiçbir ilaç kalıntısına rastlanmaması Noguchi’yi şaşırttı. Noguchi, olayın aydınlatılması için toksikoloji testleri yapılmasını talep etse de, baş toksikolog Theodore Curphey’in raporu açıklamasının ardından bu organlar imha edildi.

“BAZI ŞEYLER HÂLÂ MANTIKSIZ”

Noguchi, yıllar sonra bile Monroe’nun ölümünün intihar olup olmadığından emin olmadığını belirtiyor. “Tüm göstergeler intiharı işaret ediyor, ancak bazı şeyler hiçbir zaman mantıklı gelmedi” diyen Noguchi, bu gizemli ölümü çevreleyen soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Marilyn Monroe’nun trajik ölümü, 64 yıl sonra hâlâ Hollywood’un en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor.