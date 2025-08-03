İntihara kalkışan genç, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı



Olay, Sungurlu Fen Lisesi yakınındaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.K. isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın üst katına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Ekiplerin başarılı ikna çalışması sonucu P.K., bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. Sağlık kontrolü yapılan genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.