İntihara kalkışan kadını polis ikna etti

Kaynak: İHA
İntihara kalkışan kadını polis ikna etti

İntihara kalkışan yabancı uyruklu kadın polislerin ikna çalışmaları sonucu intihardan vazgeçti.

İntihara kalkışan kadını polis ikna etti

Karaman’da oturduğu dairenin penceresine çıkarak intihara kalkışan yabancı uyruklu kadını polis ikna ederek aşağı indirdi.

Akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın 4. katında yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen R.K. (29) isimli kadın oturduğu dairenin penceresine çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, kadının bulunduğu pencerenin altına branda açtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi kadının atlama ihtimaline karşı hazır beklerken, polis ekipleri de penceredeki kadını ikna etmek için konuşmaya başladı. R.K., polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek pencereden indirildi. R.K., sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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