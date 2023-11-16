İntihara kalkışan şahsı ekipler son anda kurtardı. O anlar kameraya yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde intihara teşebbüs eden şahsı, ekipler bir anlık dalgınlığından faydalanarak kurtarmayı başardı. O anlar kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
İntihara kalkışan şahsı ekipler son anda kurtardı. O anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolu Turgutlu Mobil Kavşağında bulunan battı çıktı kavşağı üzerinde S.S. isimli şahıs intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri tedbir amacıyla İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan köprülü kavşağı Turgutlu girişinden trafiğe geçici olarak kapattı. Şahsı ikna çabaları devam ettiği sırada itfaiye ve polis ekipleri S.S.'yi bir anlık dalgınlığından yararlanarak kurtarmayı başardı. Öte yandan o anlar kameraya yansıdı.

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