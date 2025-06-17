'İntiharın eşiğine geldim' demişti: Metin Keçeci'den müjdeli haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'İntiharın eşiğine geldim' demişti: Metin Keçeci'den müjdeli haber

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla adını duyuran ünlü oyuncu geçen günlerde verdiği röportajla gündem olmuştu. Gözyaşları içinde icralık olduğunu ve intiharın eşiğine geldiğini ifade eden oyuncudan sevindiren haber geldi.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) çatısı altında uzun yıllar boyunca sahne alan ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerdeki röportajıyla sevenlerini üzmüştü.

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"AKLIM BENİMLE OYUN OYNUYOR"

Keçeci yaptığı röportajda, "Artık yutkunamıyorum bile. Üç beş sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım, dostlarım... Ya telefonla arıyorsun, kalbim gülmek istiyor, güldürmek istiyor. Ama aklım benimle oyun oynuyor" diyerek dikkat çekmişti.

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"CENAZEME GELMESİN"

Oyuncu, bu süreçte çok yalnız kaldığını belirtti. Keçeci, "Cenazem kalktığı zaman, beni bu hale düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin" sözleriyle adeta isyan etmişti.

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SEVİNDİREN HABER GELDİ

Ünlü oyuncunun siteminin ardından, yetkililer harekete geçti. TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildi. Metin Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterine hayat verecek.

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Sevindiren haberi de oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştı.

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