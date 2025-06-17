'İntiharın eşiğine geldim' demişti: Metin Keçeci'den müjdeli haber

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) çatısı altında uzun yıllar boyunca sahne alan ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerdeki röportajıyla sevenlerini üzmüştü.

"AKLIM BENİMLE OYUN OYNUYOR"

Keçeci yaptığı röportajda, "Artık yutkunamıyorum bile. Üç beş sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım, dostlarım... Ya telefonla arıyorsun, kalbim gülmek istiyor, güldürmek istiyor. Ama aklım benimle oyun oynuyor" diyerek dikkat çekmişti.

"CENAZEME GELMESİN"

Oyuncu, bu süreçte çok yalnız kaldığını belirtti. Keçeci, "Cenazem kalktığı zaman, beni bu hale düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin" sözleriyle adeta isyan etmişti.

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