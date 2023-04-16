﻿Hasan sözünde durmadı, 85'inci kez çatıya çıktı

(İHA) Türkiye’nin farklı illerinde 83 defa intihar girişiminde bulunan ve en son 4 gün önce Burdur’da Bozkurt Mahallesi’nde 7 katlı bir binanın çatısına çıkan “İntiharkolik” lakaplı Hasan İnan (32) Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan tarafından 5 saat süren uğraşların sonucunda ikna edilerek aşağıya indirilmişti.

Aşağıya indiğinde Başkan Yarımcısı Eraslan’a bir daha intihara kalkışmayacağı sözünü veren Hasan İnan bugün 85'inci kez çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesinde meydana geldi. Bucak’ın Mehmet Akif Mahallesi Mustafa Konu caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunan birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin çatıya çıkarak müzakereye başlamasının ardından çatıdaki şahsın Hasan İnan olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin çatıda yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının sonunda aşağıya indirilen Hasan İnan, ifadesi alınmak üzere Bucak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Daha önce 84 defa intihar girişiminde bulunan ve yüzden fazla suç kaydı bulunan Bitlisli Hasan İnan farklı şehirlere giderek intihar girişiminde bulunup ekiplere zor anlar yaşatıyor.