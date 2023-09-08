İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı

Sinirlendiğinde kimseyi tanımayan ve mutlaka intikam alan burçların listesi açıklandı. Listede 5 burç yer aldı.

1/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 1
2/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 2

Bir kişiyle tanışıldığında ilk sorulan şeylerden biri de 'hangi burçsun' oluyor.

3/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 3

Bazı kişiler ise aşırı sinirli olmasıyla, duygusal olmasıyla, kaygılı olmasıyla, titizliğiyle ya da güler yüzüyle ön plana çıkıyor.

4/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 4

Bu kez de intikamı seven 5 burç açıklandı.

5/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 5

AKREP

Akrep burcu sevdiklerine karşı oldukça vericidir. Ancak canını yakarsan da üzerinden 100 yıl da geçse o olayı unutmaz ve sana hatırlatır.

6/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 6

BOĞA

Boğa insanını bir konu hakkında zorlamamalısın. Eğer zorlarsan o içindeki kırmızı renk görmüş boğa çıktığı anda nasıl tepki vermeni gerektiğini kestiremeyebilirsin.

7/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 7

YENGEÇ

Koruma dürtüsüyle ünlü olan yengeç, beklediği duygusal karşılığı göremediğinde kendini kabuğuna hapseder. Öyle bir sessizleşir ki seni çıldırtma noktasına kadar getirebilir.

8/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 8

YAY

Genel yapı itibariyle oldukça iyi niyetlidir. Olaylara hep pozitif taraftan bakar ve mutlu olmaya çalışır. Ancak kızdığında yay simgesindeki okun nereye gideceğini kendisi bile hesaplayamayabilir.

9/9
İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı 9

OĞLAK

Genelde kendisiyle meşgul olan oğlak kızdırılmaması gereken burçlardan. İntikam soğuk yenen yemektir sözü oğlak burcunu anlatır. Onu kızdırdığın anda senin canını yakacak hamleleri elini değdirmeden yapar ve seyreder.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2
Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar. Bölüm 2
Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın
Neden yazın plajda hiç hasta olmayız? İlginç yanıtı öğrenmek için tıklayın
Sağanak yağış 11 ili esir alacak. Meteoroloji bölge bölge uyardı
Sağanak yağış 11 ili esir alacak. Meteoroloji bölge bölge uyardı
Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar
Denizcilik sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar
İstanbul’daki sel felaketi 2 can almıştı. Meteoroloji’den birçok il için kritik uyarı yapıldı
İstanbul’daki sel felaketi 2 can almıştı. Meteoroloji’den birçok il için kritik uyarı yapıldı
Zehra Güneş’in muhabirle fotoğrafı sahte çıktı. Gerçek fotoğrafı görmek için tıklayın
Zehra Güneş’in muhabirle fotoğrafı sahte çıktı. Gerçek fotoğrafı görmek için tıklayın