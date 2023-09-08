İntikam almadan rahatlamayan 5 burç açıklandı

Sinirlendiğinde kimseyi tanımayan ve mutlaka intikam alan burçların listesi açıklandı. Listede 5 burç yer aldı.
Bir kişiyle tanışıldığında ilk sorulan şeylerden biri de 'hangi burçsun' oluyor.
Bazı kişiler ise aşırı sinirli olmasıyla, duygusal olmasıyla, kaygılı olmasıyla, titizliğiyle ya da güler yüzüyle ön plana çıkıyor.
Bu kez de intikamı seven 5 burç açıklandı.
AKREP
Akrep burcu sevdiklerine karşı oldukça vericidir. Ancak canını yakarsan da üzerinden 100 yıl da geçse o olayı unutmaz ve sana hatırlatır.
BOĞA
Boğa insanını bir konu hakkında zorlamamalısın. Eğer zorlarsan o içindeki kırmızı renk görmüş boğa çıktığı anda nasıl tepki vermeni gerektiğini kestiremeyebilirsin.
YENGEÇ
Koruma dürtüsüyle ünlü olan yengeç, beklediği duygusal karşılığı göremediğinde kendini kabuğuna hapseder. Öyle bir sessizleşir ki seni çıldırtma noktasına kadar getirebilir.
YAY
Genel yapı itibariyle oldukça iyi niyetlidir. Olaylara hep pozitif taraftan bakar ve mutlu olmaya çalışır. Ancak kızdığında yay simgesindeki okun nereye gideceğini kendisi bile hesaplayamayabilir.
OĞLAK
Genelde kendisiyle meşgul olan oğlak kızdırılmaması gereken burçlardan. İntikam soğuk yenen yemektir sözü oğlak burcunu anlatır. Onu kızdırdığın anda senin canını yakacak hamleleri elini değdirmeden yapar ve seyreder.