İntikam cinayeti! Bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü

Olay, gece Cengizhan Mahallesi 1620/20 Sokak'ta gerçekleşti. Muhammed Umut Demirbuğa, kardeşi Ö.D. ile yolda giderken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ö.D. bacağından yaralandı, Muhammed Umut Demirbuğa ise bir markete sığındı. Demirbuğa'yı motosikletiyle takip eden şüpheli, tabancayla markete ateş açarak, kaçtı.

Başına kurşun isabet eden Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Umut Demirbuğa doktorların tüm uğraşlarına rağmen karşın kurtarılamadı.