İntikam cinayeti! Bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA
İntikam cinayeti! Bıçakladığı kişi tarafından öldürüldü

İzmir Bayraklı'da Muhammed Umut Demirbuğa, yaklaşık bir hafta önce omzundan bıçakladığı D.K.’nin silahlı saldırısında öldü. Saldırı sırasında iki kişi de yaralandı.

Olay, gece Cengizhan Mahallesi 1620/20 Sokak'ta gerçekleşti. Muhammed Umut Demirbuğa, kardeşi Ö.D. ile yolda giderken motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Ö.D. bacağından yaralandı, Muhammed Umut Demirbuğa ise bir markete sığındı. Demirbuğa'yı motosikletiyle takip eden şüpheli, tabancayla markete ateş açarak, kaçtı.

Başına kurşun isabet eden Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Umut Demirbuğa doktorların tüm uğraşlarına rağmen karşın kurtarılamadı.

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