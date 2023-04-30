İntizar kimdir? İntizar nereli kaç yaşında?

Bu akşam yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında İntizar da olacak. Şarkıcı İntizar’a dair pek çok ayrıntı araştırılıyor. Peki, İntizar kimdir? İntizar nereli kaç yaşında?

İntizar kimdir? İntizar nereli kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında konuk olan İntizar’ın hayatına dair tüm ayrıntılar merak ediliyor. Peki, İntizar kimdir? İntizar nereli kaç yaşında?

İntizar, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. Fantezi tarzda söylediği şarkılarla sevilen İntizar’ın yaşamına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan, 24 Kasım 1974 tarihinde Tunceli'de dünyaya geldi.

İntizar'ın babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır.

İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan İntizar, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır.

Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan İntizar, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir.

Şarkılarıyla oldukça konuşulan İntizar, aynı zamanda Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

İNTİZAR ALBÜMLERİ

Gelincik (1998)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2012)

Konu Sen Olunca (2017)

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