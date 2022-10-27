İntörn doktorların aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, intörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.
Bakan Koca, "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.