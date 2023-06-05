Inzaghi: Hiçbir şeyden korkmuyoruz

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da kendileri için güzel bir atmosfer olacağını ve rakipleri Manchester City'den çekinmediklerini ifade etti.

Inzaghi: Hiçbir şeyden korkmuyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 10 Haziran'da İstanbul'da İngiltere'nin Manchester City takımına karşı mücadele edecek olan Inter’in teknik direktörü Inzaghi, Appiano Gentile’deki takım tesislerinde UEFA medya günü çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.

Inzaghi, sezon başında "Devler Ligi"nde kuralar çekildiği günün kendileri için çok şanslı bir gün olmadığını belirterek, "Uzun bir yolculuk oldu. Bayern Münih ve Barcelona’yı çektiğimiz gün pek de şanslı olmadığımız bir gündü. Takım ve teknik ekiple bunu konuşarak iyi bir puanla gruptan çıkabileceğimizi konuştuk. Şimdi açıkçası finaldeyiz ama bence her şey geçen yıl başladı." dedi.

Inzaghi, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon final oynayan Real Madrid ve Liverpool ile oynadıkları 4 maçın kendilerinin bugün bu noktaya gelmesine katkı yaptığını dile getirdi.

Inter'in kazanma olasılığına yüzde kaç değer vereceği sorulan Inzaghi, "Yüzdelerle aram pek iyi değil. Son 6 yılda 5 kez İngiltere Premier Lig’i kazanan dünyanın en güçlü takımına karşılaşacağız. Çok dikkatli olmak lazım ve takım halinde oynamamız gerekiyor. En iyilerle karşılaşacağız. Harika bir kadro ve bu çağa damgasını vuran bir teknik direktör karşımızda. Modern futbolda Guardiola öncesi ve sonrası diye bir olgu var. Çok önemli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Finali İstanbul’da oynayacak olmalarıyla alakalı düşünceleri sorulan Inzaghi, "İstanbul’da atmosfer çok güzel olacak. Bu finali oynamak için sabırsızlanıyorum. İstanbul'daki sahanın çok iyi koşullarda olduğunu bildirdiler. Perşembe günü orada olacağız. Cumartesi günü harika bir maç olacak." yorumunu yaptı.

Maça güçlü başlamalarının temel unsur olduğunu dile getiren 47 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Bu çok önemli bir konu. City’nin çok güçlü başladığını biliyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız ve buna motiveyiz. Çok iyi olmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın teknik direktör olarak bu çağa damgasını vurduğunu söylemesi üzerine Inzaghi'ye çekindiği bir şey olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Inzaghi, bu soruya, "Hiçbir şeyden korkmuyoruz, futboldan konuşuyoruz. Önem seviyesi çok yüksek bir maç. Guardiola, bir döneme damgasını vurdu ama hiçbir şeyden korkmuyorum, çok saygı duyuyorum. Bu finalde olmaktan gururluyuz, çünkü bu sene tüm gücümüzle bunu istiyorduk." yanıtını verdi. (AA)

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti
Itoudis: Taraftarımıza söz veriyoruz Spor
Itoudis: Taraftarımıza söz veriyoruz
İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı. Güncel
İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı.
hangikredi 6 haziran Ekonomi
hangikredi 6 haziran
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı Güncel
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı
Netanyahu, Elon Musk ile "yapay zeka"yı görüştü Dünya
Netanyahu, Elon Musk ile "yapay zeka"yı görüştü
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Türk kızına saldırı. 2 Rum gözaltında Dünya
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Türk kızına saldırı. 2 Rum gözaltında