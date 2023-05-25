Inzaghi için Süper Lig iddiası

Fatih Karagümrük'ün Andrea Pirlo ayrılığı sonrası teknik adam arayışları sürüyor. Kırmızı- Siyahlılar için yeni bir teknik direktör iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Inzaghi için Süper Lig iddiası

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te dün sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ayrılığın hemen ardından bir İtalyan teknik adam daha gündeme geldi.

ALPARSLAN ERDEM İLE YOLA DEVAM
İstanbul ekibi, İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yönetim, ligde kalan 3 maça yardımcı antrenör Alparslan Erdem ile çıkacağı duyuruldu.

INZAGHİ İDDİASI
Kırmızı-siyahlıların, gelecek sezon için Serie B takımı Reggina'yı çalıştıran ve Pirlo ile de futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan Filippo Inzaghi ile anlaştığı iddia edildi.

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