Inzaghi için Süper Lig iddiası

Editör: Ufuk Cingöz



Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te dün sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ayrılığın hemen ardından bir İtalyan teknik adam daha gündeme geldi.



ALPARSLAN ERDEM İLE YOLA DEVAM

İstanbul ekibi, İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yönetim, ligde kalan 3 maça yardımcı antrenör Alparslan Erdem ile çıkacağı duyuruldu.



INZAGHİ İDDİASI

Kırmızı-siyahlıların, gelecek sezon için Serie B takımı Reggina'yı çalıştıran ve Pirlo ile de futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan Filippo Inzaghi ile anlaştığı iddia edildi.