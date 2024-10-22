İnzaghi, Young Boys'un zeminininden endişe ediyor

Inter Milan, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadan önce suni zemin hakkında endişe duyuyor. Teknik direktör Simone İnzaghi, bu durumun alışma sürecini zorlaştırdığını belirtti.

Inter Milan’ın teknik direktörü Simone İnzaghi, Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys ile oynayacakları maç öncesinde Wankdorf Stadyumu’nun suni zemininin, takımı için en büyük endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Suni Zeminin Dezavantajları

İnzaghi, zeminin maçın kaderini etkileyebileceğine işaret ederek, “Suni zemin farklılık yaratıyor, alışmak zorundayız ve bu yüzden burada antrenman yapacağız,” dedi. Takımın yüzeyle ilgili kısa sürede uyum sağlaması gerektiğini de ekledi. Ancak, İnzaghi’nin öğrencileri zorlu bir takvimin ortasında, sadece bir saatlik bir antrenman fırsatına sahip olacak.

Young Boys, bu sezon kötü bir performans sergiliyor. İsviçre Ligi’nde 10 maçta sadece iki galibiyet alabilen ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçını da kaybetti. Ancak İnzaghi, Young Boys'un fiziksel gücüne dikkat çekerek, yeni teknik direktör Joel Magnin yönetiminde iyileşme gösterebileceklerini belirtti. Takımın geçtiğimiz hafta Luzern’e karşı iyi bir oyun sergilediğini vurguladı.