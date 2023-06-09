Inzaghi'den flaş Haaland sözleri

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi Inter teknik direktörü Simeone Inzaghi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Inzaghi'nin açıklamaları şu şekilde;

-Şampiyonlar Ligi boyunca çok iyi oynamış bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takımızın çok güçlü olduğuna inanıyorum.

-Yarın akşam bu sezonun 57. maçına çıkacağız. Çok yorucu bir sezon oldu ancak bu aslında olgunlaştığımız anlamına geliyor. Bu süreçte birçok oyuncumuz sakatlandı. Oyuncularım sezon boyunca büyük sadakat göstererek burada olmamızı sağladılar.

-Her kulvarda mücadele ettik ve bizim için o kadar da rahat bir sezon olmadı. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Oyuncuların konsantrasyonunu kaybetmemesi çok önemli. Maç boyunca o yürekle oynamalıyız. Bu, orta sahamızdan daha önemli. Yarınki maç bizim için çok büyük bir maç. Kolay olmayacak, her şeye hazırız. Anahatar kelimemiz "birlikte olmak" diyebilirim.

-Takımdaki herkes finale odaklanmış durumda. Yarın için takımdan istemiş olduğum ekstra tamamen taraftarlarımız için.

-Takımdaki hiçbir oyuncuyu kimseye değişmem. Hepsi ayrı ayrı çok iyi oyuncular. Bugüne kadar çok iyi antrenman yaptık ve taraftarlarımıza karşı sorumluluk hissediyoruz.

-Mkhitaryan dün 22 gün aranın ardından ilk kez idmana çıktı. Başından beri durumunu takip ediyoruz ve toparlandığını düşünüyorum.

-Manchester City çok güçlü ve Haaland gibi çok güçlü bir oyuncuları var. Kendisi onlar için çok önemli bir oyuncu ancak biz, bir oyuncuya karşı değil bütün takıma karşı savunma yapacağız.

-Bütün sezon boyunca penaltı atışı çalıştık. Rakibimizin savunma hattı çok sağlam, FA Cup finalinde de bunu gördük. Böyle finalleri oynamayı hak eden bir takım.

-Brozovic, Mkhitaryan ve Hakan son 2 ayın en çok oyuncularıydı. Bir hoca için oyuncu seçmek en zor konudur. Mkhitaryan'ın oynayıp oynamayacağına emin olamıyorum, buna yarın karar vereceğim.

-Bu kadar önemli maçlar oynadığımız için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem genç hem de tecrübeli oyuncularım var, bu tarz karma takıma sahip olunca birçok detaya dikkat etmeniz gerekiyor.