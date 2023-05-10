Inzaghi'den İstanbul açıklaması

Editör: Hamza Özalkuş

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, "Aklımızı ve yüreğimizi çok iyi kullanmamız gerekecek. Yüreğimizi koyacağımızdan yana bir şüphem yok. Akılımızı da iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. 180 dakikalık bir mücadele olduğunu bilerek oynamalıyız çünkü maç içinde beklenmedik anlar, tuzaklar olacaktır" dedi.

"KORKU OLMAMALI"

İstanbul'daki finale gitmek istedikleri söyleyen teknik adam, "Kazandık, kaybettik. Bunlar bize fikir verebilecek maçlar ama her maçın kendi hikayesi var. Inter’in daha fazla hücumda olduğu ya da savunmada olduğu anlar olacak.

Bir arada kalmalı, büyük fedakarlık yapmalı ve takım arkadaşımız için oynamalıyız. Korku olmamalı, oynama isteği olmalı. Şimdi finale gitmeyi ümit ediyoruz. Rüyaya 180 dakika uzaktayız." ifadeleri kullandı.